"الإسماعيلية" تكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقامت محافظة الإسماعيلية، احتفالية كبرى على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك لتكريم 10 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، ومن المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

أقيمت الاحتفالية بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة والدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور ياسر سعيد وكيل مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وخلال الاحتفالية التى بدأت بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وحفلة فنية تضمنت عروض فنية التنورة وفرقة الإسماعيلية للسمسمية.

وتحدث اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية فى كلمته عن فضل الأم ومكانتها فى الاديان السماوية وهنئ الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المديريات بالإسماعيلية.

كما تحدثت الدكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية وقدمت الشكر لكل ام فى الإسماعيلية على رحلات عطائها.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 10 امهات مثاليات وهن كلا من نادية امبارك سليمان محمد، حنان فؤاد حسين شاهين، ميرفت حسين السيد محمود، سميرة أحمد غزالي عيسى.

كما كرمت محافظة الإسماعيلية، عددا من الأمهات المثاليات في مختلف مديرياتها، وهم "وفاء محمود محمد بكر من مديرية التربية والتعليم، ماجدة عياد إبراهيم عبد الشهيد من مديرية التنظيم والإدارة، وصفاء محمد شويمي محمد من جامعة قناة السويس، وعايدة محمد عبد الغني من مديرية الشباب والرياضة، ومها يوسف محمد محمد من مديرية الطب البيطري، وسامية عبده محمد عبد الرحمن من مديرية الصحة والسكان.