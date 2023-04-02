ضبط 10 أطنان خل صناعى مجهول المصدر بمصنع مواد غذائية فى العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 10 أطنان خل صناعي مجهول المصدر داخل أحد مصانع المواد الغذائية خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لذلك قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينيه بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وهي تحرير المحضر رقم 2010 لسنة 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 تنكات خل صناعي بكل تنك 1000 كيلو بإجمالي وزن 10 أطنان خل صناعي مجهول المصدر (بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدره) على ذمة المحضر.

وتم تحرير 2 محضر رقم 2011 ورقم 2012 لسنه 2023 جنح اول العاشر من رمضان ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وعدد 2 محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.