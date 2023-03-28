إحالة تاجر تموينى بالشرقية للنيابة لتصرفه فى 4 أطنان سلع مدعمة

الشرقية- إيمان مهنى

أحالت مديرية التموين بالشرقية، تاجر تموينى بقريه العواسجة، للنيابة لتهريبه 2849 كيلو سكر و1427 زجاجة زيت مدعمين لبيعهم فى السوق السوداء، ذلك فى إطار إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.





أفاد بيانا: قيام إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على التجار التموينيين بدائرة الإدارة بإجراء جرد لكميات السلع التموينية الموجودة لدى تاجر تموينى كائن نشاطه بقرية العواسجة، وقد أسفر الجرد عن قيام التاجر المذكور بالتصرف فى كمية من السكر التموينى مقدارها 2849 كيلوجرام وكمية من الزيت التموينى مقدارها 1427 زجاجة ببيعهما فى السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 4218 لسنة 2023 جنح ههيا.



كما قامت الحملة بالمرور على محل تاجر تموينى آخر كائن نشاطه بنفس القرية، وتبين غلقه للمحل وعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد، وتم تحرير المحضر رقم 4217 لسنة 2023 جنح ههيا ضد صاحب النشاط المخالف.