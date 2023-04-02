ضبط شخصين لسرقتهما الحاجز الحديدي للطريق فى الفيوم

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الحاجز الحديدى للجزيرة الوسطى بأحد الطرق بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهما بسرقة الحاجز الحديدى للجزيرة الوسطى بأحد الطرق وعدد 3 قطع حديدية مختلفة الأطوال.
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على (سلاح أبيض - عتلة حديدية) وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وحيازة السلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.
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