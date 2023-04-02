صحة الوادى الجديد تنفذ حملات تفتيش على المحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية ببلاط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، عن تنفيذ حملات تفتيش مكبرة على المحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمركز بلاط، تحت إشراف إدارة مراقبة الاغذية، حرصاً على التأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع بمحلات بيع الاغذية، حيث جرى المرور المفاجئ اليوم على محلات بيع وتداول الاغذية للتاكد من سلامتها وصلاحيتها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف محروس، أن إدارة مكافحة العدوى نفذت حملات تفتيش على المراكز الطبية تضمنت المرور على المركز الطبى بحى الزهور، وعيادة حى الامل، ومكتب صحة الخارجة، وتم متابعة تطبيق معايير وإجراءات مكافحة العدوى بتلك المنشآت وتدريب الفرق الطبية على رأس العمل.

وكان وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، تفقد مستشفى صدر الخارجة، ورافقه فى الجولة مدير ادارة المستشفيات ومدير الرقابة والمتابعة ومدير إدارة التمريض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، حيث تابع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها فى المستشفى وشدد على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة.

وأكد وكيل الصحة بالمحافظة على ضرورة جاهزية قسم الاستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات والأكسجين وانضباط الفريق الطبى، كما تفقد مبنى المخازن الرئيسية وإدارة الصيدلة وتابع توافر الأدوية والمستلزمات وألبان الاطفال، مؤكداً على أن جميع أجهزة الحماية المدنية تعمل بكفاءة عالية وأن أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق تعمل وبحالة جيدة وأن الكاميرات الخاصة بالمراقبة تعمل بكفاءة.