وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد وحدة غسيل الكلى بقرية "قمبش" لخدمة 35 مريضا

بنى سويف- هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن وحدة الغسيل الكلوي بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة تخدم 35 مريضا من خلال 15 ماكينة غسيل كلوى.

وتفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة ببنى سويف، وحدة الغسيل الكلوى بقريه قمبش التابعة لمركز ببا فى حضور الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب وأمل أبو عزوز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف، وكلا من مديرى إدارات المستشفيات والرعاية الأساسية والجودة ومكافحة العدوى والصيدلة والتمريض والصيانة والطوارئ والمتابعة، ومديرة إدارة ببا الصحية ومديرة مستشفى ببا المركزى.

وتفقد وحدة الغسيل الكلوى التى تخدم 35 مريض بقوة 15 ماكينة غسيل كلوي، وتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بالغسيل الكلوي ومستلزمات مكافحة العدوى، وتم متابعة التحاليل الشهرية والفيروسية للمرضى، كما تم المرور علي محطة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي والتأكد من مطابقة عينات المياه للمحطة، وتم السماع للمرضى والتوجيه بحل أى مشكلات تواجههم.

كما تم تفقد وحدة الحضانات استعدادا لافتتاحها قريبا التى يتم تجهيزها تبرع من إحدى المؤسسات الأهليه التابعة للتضامن الاجتماعى بحضور أمل عزوز مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف.