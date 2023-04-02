شاهد انطلاق موسم حصاد محصول الكمون بالمنيا لأكثر من 3000 فدان.. فيديو وصور

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا، عن انطلاق موسم حصاد محصول الكمون بمحافظة المنيا، والذى يبدأ فى أول أبريل للزرع المبكر، والكمون هو أحد النباتات الطبية والعطرية التى تشتهر بها محافظة المنيا، والتى يتم التوسع فى زراعته فى الفترة الأخيرة حتى تجاوزت مساحة زراعة الكمون 3 آلاف فدان، ويعد مركز المنيا الأول فى الزراعة، حيث يزرع 1943 فدانا من إجمالى المساحة المزروعة، وتعد قربتى صفط الغربية وعزبة النصارى، أحد أهم القرى فى زراعة النبات الطبية والعطرية بالمحافظة ويزرعان مساحات شاسعة.

قال رجب محمود أحد مزارعى الكمون بالمنيا، أن موسم الزراعة يبدأ فى شهر أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر، والحصاد يبدأ فى أول أبريل للمحصول المبكر ويزرع الكمون فى مختلف المراكز وهو من المحاصيل الهامة والموفرة فى مياه الرى بشكل كبير، حيث يتم رى الكمون مرتين فقط طوال فترة زراعته، لذلك يقبل عليه المزارعين فى المناطق الصحراوية.

وأضاف قائلا: تعد قريتى صفط الغربية وعزبة النصارى، من اكبر القرى فى الظهير الصحراوى زراعة لتلك المحاصيل وتاتى خلفهما قرية طوه، وبنى احمد الغربية بمركز المنيا. وتصل إنتاجية الفدان بين 800 إلى 900 كيلو للفدان وتكلفة الزراعة تتجاوز 35 ألف جنيه، وفى موسم الحصاد يتم جمع المحصول ووضعه بداخل أحواض وتركه للهواء لمدة 15 يوما، وبعدها يتم فصل الحبوب عن الأعشاب وتنقية المحصول.