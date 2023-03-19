ختام فعاليات البرنامج التدريبى "استخلاص وتقطير الزيوت من النباتات" بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت اليوم الأحد الدورة التدريبية المتخصصة، تحت عنوان "استخلاص و تقطير الزيوت من النباتات الطبية والعطرية" التى أطلقتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية وكلية الحقوق، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى بكلية الحقوق جامعة السادات ، تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير،مدير عام المشروعات البيئية، وهدفت هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بالنباتات الطبية والعطرية، وكيفية زراعتها بطريقة عضوية، مع التعريف بفوائدها الصحية واستخداماتها، كما تم التدريب على كيفية استخلاص الزيوت العطرية من النباتات بطريقة صحيحة.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنمية مهارات وإتجاهات المتدربين نحو الإستثمار وفتح مشاريعهم الخاصة وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية.

واستمرت فعاليات هذا البرنامج التدريبي لمدة أربعة أيام، وحاضر بها الدكتور محمد فتحي عزازي، خبير زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية والمستشار بكبرى شركات الأدوية بالشرق الأوسط.

تفاعل المتدربين مع هذا البرنامج التدريبي المتخصص وأثنوا عليه وطلبوا المزيد من البرامج المتميزة.