اليوم السابع
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سوريا: انفجار دمشق ناجم عن عبوة ناسفة داخل سيارة مدنية

الأحد، 02 أبريل 2023 10:21 م
سوريا: انفجار دمشق ناجم عن عبوة ناسفة داخل سيارة مدنية سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية.

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله: "صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصابات".

 

وفى سياق آخر، أصيب خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف اليوم الأحد، بعض النقاط في حمص وريفها.

 
وقال مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - "إن إسرائيل نفذت هجوما جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".
 
وأضاف المصدر "أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ ما أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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