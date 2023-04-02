سوريا: انفجار دمشق ناجم عن عبوة ناسفة داخل سيارة مدنية

وفى سياق آخر، أصيب خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف اليوم الأحد، بعض النقاط في حمص وريفها.

وقال مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - "إن إسرائيل نفذت هجوما جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".

وأضاف المصدر "أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ ما أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".