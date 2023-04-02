رصف وتجميل شارع الإمام الشاطبي بمدينة جرجا فى سوهاج بطول 1200 متر

سوهاج عمرو خلف

تابعت الوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا ، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال الرصف الجارية بشارع "الإمام الشاطبي"، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أن المتابعة مستمرة لأعمال رصف وتجميل شارع "الإمام الشاطبي"، بطول 1200 متر، وعرض 15 متر، بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، وذلك بدءا من ميدان عمر مكرم حتى كوبرى السيدة عائشة، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من الأعمال.