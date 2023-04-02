ديلى ميل: جو بايدن لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز ويمثله زوجته أو نائبته

كتب إيهاب محمد

زعمت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه من غير المتوقع حضور الرئيس الأمريكى جو بايدن حفل تتويج الملك تشارلز، استنادًا لمصدر مطلع على التخطيط داخل الأسرة الملكية البريطانية، وأشارت إلى أنه من المتوقع إرسال السيدة الأولى جيل أو نائبة الرئيس كامالا هاريس بدلاً عنه.

ويقول التقرير إنه تم بالفعل إرسال بريد إلكترونى للضيوف، بما في ذلك قادة العالم، من قبل قصر باكنجهام لحضور حفل التتويج فى شهر، لكن الرئيس الأمريكي لن يكون من بينهم.



الملك تشارلز و جو بايدن

هذا يعني أنها المرة الثانية التي يتجنب فيها بايدن لقاء تشارلز، ومن المتوقع أن يزور أيرلندا الشمالية الشهر المقبل، ليغادر قبل أيام من وصول العاهل البريطاني الجديد للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة التي أنهت عقودًا من العنف.

وقال مصدر مطلع على الترتيبات "نعتقد أن من يحضر حفل التتويج ستكون السيدة الأولى جيل بايدن أو نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس"، وأضافت صحيفة ديلي تلغراف - التي كانت أول من نقل الخبر - أن السيدة كارين بيرس، السفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة، ومساعدو قصر باكنجهام، أجروا محادثات "ودية ودبلوماسية" مع البيت الأبيض حول الوفد.

وقال مسؤول فى البيت الأبيض فقط إنه سيتم الإعلان عن الوفد في الأسابيع المقبلة، يأتى هذا فيما أصبح تشارلز ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر من العام الماضى، ويعكس الاحتفال 1000 عام من التقاليد وسيدير ​​الخدمة رئيس أساقفة كانتربري.