اليوم السابع
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خطة كهرباء القناة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 أبريل 2023 08:00 ص
خطة كهرباء القناة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وضعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة بعض الإجراءات التي تستهدفها الشركة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، وهى كالآتى:
 
1- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة (M.P.I.S) واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها.
 
2- إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض.
 
3- إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة.
 
4- مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال.
 
5- قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال  وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التى تعانى من انخفاض الجهد .
 
6-تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر  لتقليل الفاقد فى المحولات .
 
7-تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .
 
8-اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات لمن يقل معامل القدرة لديهم عن  0.92.
 
9- مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة فى المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد.

الكهرباء

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

الفقد الفنى بالشبكة الكهربائية



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