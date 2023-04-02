خطة كهرباء القناة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

وضعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة بعض الإجراءات التي تستهدفها الشركة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطن ، وهى كالآتى:

1- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة (M.P.I.S) واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها.

2- إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض.

3- إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة.

4- مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال.

5- قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التى تعانى من انخفاض الجهد .

6-تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد فى المحولات .

7-تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .

8-اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات لمن يقل معامل القدرة لديهم عن 0.92.

9- مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة فى المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد.