اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 07:01 م
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حبس المتهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

الأحد، 02 أبريل 2023 06:02 م
حبس المتهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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أفادت الداخلية، بضبط شخص أثناء قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
 
 

النقد الاجنبى

اخبار الحوادث

عقوبة النقد الاجنبى

وزارة الداخلية



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