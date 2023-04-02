حبس المتهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء

أفادت الداخلية، بضبط شخص أثناء قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
كلابش، ارشيفية
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