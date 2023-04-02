تعمير الوادي الجديد: استكمال تنفيذ 5 دور حضانة نموذجية بالمحافظة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن جهاز تعمير الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ وإنشاء 5 حضانات بمراكز المحافظة المختلفة "الخارجة- الداخلة- باريس"، وذلك تفعيلا للدور الرائد والمجتمعى للجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على مستوى الجمهورية

وضمن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق بمحافظة الوادى الجديد.

وقام اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام رئيس جهاز تعمير المحافظة بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء الحضانات الجارى تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد للوقوف على أخر المستجدات فى برامج التنفيذ والعمل على دفع حركة وزيادة العمل والعمل على حل أى مشكلة قد تواجه تنفيذ الأعمال.

و تحتوى مبانى الحضانات على "قاعات أنشطة وقاعة للأطفال الرضع ومكاتب إدارية للعاملين ومكتب للطيب"، وتم مراعاة وجود أماكن مخصصة لزوى الاحتياجات الخاصة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 80%، وفى ختام الزيارة التفقدية وجه بدفع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المعدة مع مراعاة تطبيق معاير الجودة فى التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية.