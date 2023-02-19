"تعمير الوادي الجديد" يعلن قرب انتهاء تنفيذ مشروع محور "تنيدة - منفلوط".. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن جهاز تعمير الوادي الجديد، عن قرب إنهاء الأعمال فى محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ، ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، حيث تم تنفيذها حوالى 90 من العمل، وجرى تنفيذ أعمال الرصف فى أخطر مناطق الطريق عند نقطة جبال النقب فى موازاة تنيدة التابعة لمركز بلاط، والتى ترتفع مسافة كبيرة عن سطح الأرض، حيث تم عمل خطوط هندسية للطريق بما يحول دون حدوث تعرجات وعرة شأن طريق النقب على طريق الخارجة أسيوط، كما تم مراعاة الأبعاد القياسية لمخرات السيول والتى تخترق الطريق قبل الصعود لهضبة النقب حيث يجرى تجهيز المواقع الخاصة بمخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة.

ويتم العمل تحت إشراف فريق متكامل من المهندسين والفنيين والعمال بالاستمرار فى العمل بتلك المناطق الوعرة لكى يتم إنجاز المشروع وتسليم المرحلة فى الموعد المحدد وفقا لجدول الأعمال، وجرى نقل المعدات إلى موقع العمل بالهضبة، وتم بناء كسارة عملاقة ووحدات لخلط وتجهيز العجينة الإسفلتية لتركيبها على الطريق بعد انتهاء مراحل تكسير الجبال الصخرية وشق الطرق وازدواجها واستكمال كافة المهام الخاصة بالعمل فى منظومة متقنة وفقا لمعايير الجودة المحددة لتنفيذ المشروع.

ويجرى تنفيذ المحور على 3 مراحل بطول 300 كيلو متر من نقطة الكيلو صفر وحتى نهاية الطريق، والذى تم إنجاز مرحلته الأولى بطول 60 كم بداية من نقطة مطار الداخلة وحتى تقاطع طريق شرق العوينات وامتداد تنيدة، حيث تجرى أعمال الحفر والردم وتربة الأساس ومنطقة النقب حتى الكيلو 100، والتى من المقرر أن ينتهى العمل بها فى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن ما تم صرفه حتى الآن فى المراحل المنتهية حوالى 165 .

كما نجح فريق العمل فى اختراق منطقة النقب الوعرة عند ارتفاع أعلى نقطة عن مستوى الطرق بحوالى 500 متر وجارى استكمال أعمال الرصف بطول 20 كيلو متر وسيكون باقى من الطريق 100 كيلو حتى منفلوط، حيث تتكلف هذه المرحلة مليار وتسعمائة مليون جنيه على متوسط سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لصرف الاعتمادات وسيكون العمل من ناحية منفلوط ومن ناحية الداخلة، ويتم عمل استراحات وأكثر من محطة خدمة على مسار الطريق، وهناك مخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية ومحاجر وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.































