تعليم بنى سويف تكرم طلابا وزعوا شنط رمضانية بعد نشر "اليوم السابع" قصتهم

بنى سويف هانى فتحى

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، مجموعة من تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية، لقيامهم بتوزيع شنط رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بقيام طلاب مدرسة قمن العروس الثانوية بنات، ومدارس بإدارة سمسطا التعليمية، بتجهيز وتوزيع شنط رمضانية على الأهالى.

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن طلاب وتلاميذ بني سويف يضربون أروع الأمثلة في العطاء والعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وأطلقوا العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، والتي تعد تجسيداً عمليا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتعظيم المشاركة المجتمعية، مشيداً بالموقف الإنساني النبيل لهولاء الطلاب، وحرصهم على التخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بجمع تبرعات مالية من مصروفهم الشخصي ليضربوا مثالا ونموذجا للعطاء يحتذى به.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أن هولاء الطلاب قاموا بشراء مجموعة من السلع الأساسية من زيت وسكر وشاي، ووزعوها على الأسر، ولعل أبرز هذه المبادرات ما قام به تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية التابعة لإدارة ببا التعليمية وجمع 15 ألف جنيه وتوزيع ما يزيد عن 80 شنطة رمضان.

وأشار وكيل وزارة التربية إلى قيام طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة قمن العروس الثانوية بنات، التابعة لإدارة الواسطى، بجمع 54 ألف جنيه لتجهيز 250 شنطة وتوزيعها على الأسر المتعففة بالقرية.

متابعا :وفي إدارة سمسطا تجسدت المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي التطوعي في قيام طلاب وطالبات مدرسة كفر بني على الإعدادية الثانوية المشتركة ومدرسة القصبة الابتدائية ومدرسة مصطفى كامل 2 الابتدائية بتجهيز “شنط رمضان” وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في المناطق المحيطة.

ووجه وكيل الوزارة شكره وتقديره لكل أبنائنا الطلاب والطالبات على هذا الموقف الإنساني النبيل متمنيا لكل الطلاب والتلاميذ بجميع المدارس أن يحذوا حذوهم في عمل الخير و يأتي هذا في إطار الحرص على تربية أبنائنا الطلاب والتلاميذ على قيم الخير ومساعدة الأخر

كل التحية والدعم لأبنائنا الطلاب والطالبات.

ونشر اليوم السابع عن قيام مجموعة من تلاميذ مدرسة العجاردة الابتدائية لقيامهم بجمع 15 الف جنية وتجهيز شنط رمضانية على الأهالى ،كما نسر اليوم السابع قصة طالبات مدرسة قمن العروس الثانوية بنات وتلاميذ مدرسة سمسطا الابتدائية.