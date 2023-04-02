تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية أبو صالح ببنى سويف

وتشهد قرية أبو صالح، تنفيذ مشروع محطة معالجة جزيرة أبوصالح شرق النيل، بطاقة 2000 م3/يوم، حيث تجرى حالياً أعمال الخراسانات وأحواض النهوية والتجفيف والترسيب، وذلك ضمن أكثر من 15 مشروعاً يتم تنفيذها فى قطاع الصرف الصحى بقرى مركز ناصر تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تشهد القرية مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بأبو صالح ،والتى يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل ، ضمن 17 مشروعا بقطاع الصحة يتم تنفيذها تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

ويجرى العمل فى مشروع مركز تنمية الأسرة بابو صالح،بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي،وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية، صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعى والنشاط الأهلى وغيرها من الخدمات.