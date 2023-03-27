محافظ بنى سويف يتفقد مشروع تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة فى سمسطا

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمركز سمسطا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة، على مساحة 12 فدانا، وذلك في حضور الأستاذ نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة، المهندس حمزة–الإنتاج الحربي ومسؤولي الشركة المنفذة وبعض المسؤولين المعنيين بالوحدة المحلية .

وتفقد المحافظ مستجدات أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمشروع، والتي تستهدف رفع كفاءة المصنع، لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن، حيث تتضمن الأعمال: إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن، وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، و إنشاء سور بطول 1.1 كم، وتطوير مبنى الإدارة، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل وإشتراطات السلامة البيئية و الصحية.

وتم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال رفع كفاءة مصنع التدوير، وتضمن الإشارة إلى نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في مكونات المشروع، والتي تشمل: الأسوار، غرفة الكهرباء، غرفة الأمن، والميزان وغرفة الميزان، وخزاني الصرف والحريق ، وحائط الاستقبال و RDF، وخط الفرز والمناخل ، ومظلات السيارات والمعدات ، المبنى الإداري ، الموقع العام ، حيث تترواح نسب التنفيذ لمكونات المشروع من 70 إلى 100% وخط الفرز والمناخل بنسبة تزيد عن 10%.

أكد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، والمتابعة الميدانية المستمرة لسير الأعمال بالمشروع، نظرا لأهميته الحيوية في خدمة قطاع النظافة والبيئة، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات، خاصة وأن المشروع يخدم 4 مراكز بما يعادل نصف إجمالي تعداد المحافظة.