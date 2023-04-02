تعرف على إجراءات وشروط ترخيص سيارات الميكروباص الأجرة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا، عن فتح باب الترخيص ل سيارات أجرة ميكروباص 14 راكبا لدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وفقاً للأعداد التالية:

الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين 50 ميكروباص 14 راكبا.

الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان 80 ميكروباص 14 راكبا.

الوحدة المحلية لقرية بنى احمد 72 ميكروباص 14 راكبا.

وذلك ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد السيارات ميكروباص أجرة 14 راكبا بدلا من السيارات الربع نقل والتي تستخدم في نقل الركاب، وفقاً للضوابط التالية:

أن يكون الترخيص لسيارات ميكروباص 14 راكبا، تعمل بالغاز الطبيعي، وفقاً لما ينظمه قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

ألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، باعتبارها فرصة عمل.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون من أبناء القرية المتقدم لطلب ترخيص سيارة على خط السير الخاص بها، وذلك وفقاً لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وذلك لمدة عام قبل تاريخ صدور قرار فتح الترخيص على الأقل.

حال زيادة أعداد الطلبات المقدمة ممن تنطبق عليهم الشروط يتم اجراء قرعة علنية بين من تنطبق عليهم الشروط، ويتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عقب الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة مباشرة.

يتم تلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي لمدة 15 يوماً، اعتبارا من الاثنين الموافق 3-4-2023 حتى الاثنين الموافق 17-4-2023 على أن يكون الطلب مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة.