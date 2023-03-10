اليوم السابع
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تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال فبراير 2023

الجمعة، 10 مارس 2023 02:00 ص
تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للسيارات خلال فبراير 2023 سيارات - أرشيفية
كتبت : أمانى سمير

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كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال فبراير 223 ، حيث إحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الاول – الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت 587مركبه ثم وحدة مرور مدينه نصر 515 مركبه ثم وحدة مرور حدائق الاهرام 481مركبه ثم وحدة مرور فيصل  477 مركبة سيارة ثم وحدة مرور الحوامدية 391 مركبه أما منفذ مرور ميناءالسلوم 8217  مركبه منفذ مرور نويبع 1353 مركبه ومنفذ مرور ارفين 1136مركبة.
 
يذكر ان  أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن المركز الأول لوحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو خلال يناير 2023  كان من نصيب وحدة مرور القاهرة الجديدة من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت  ترخيص حوالى 573 مركبه.
 
ثم جاءت فى المركز الثانى وحدة مرور مدينه نصر بترخيص حوالى  535 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 531 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 515 مركبة سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبة.
 
أما منفذ مرور ميناء السلوم 8578 مركبة منفذ مرور ارفين 1123 مركبه ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبة.
 
 

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