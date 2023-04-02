تصدير 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة من خلال موانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم خلالها تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و965 شاحنة، و60 سيارة.

وأكد المركز الإعلامى للهيئة فى بيان له اليوم أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع، و 441 شاحنة، و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع ، 524 شاحنة و15 سيارة.

كما أكد البيان على استقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة PARAS قادمة من جدة فارغة لشحن فوسفات، والسفينتين الحرية ودليلة، بينما من المقرر أن تغادر ثلاث سفن وهي امل، و عمان، الحرية2 .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و 300 شاحنة، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، وايلة، وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر، لثلاث سفن وهى سينا، ايلة، وبريدج .

كما أكد المركز الإعلامى للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 2053 راكب بموانئها المختلفة اليوم اغلبهم عبر ميناء سفاجا البحرى مع ضبا السعودى.