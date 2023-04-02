تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

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أعلنت شركة (ديستينوس) السويسرية الناشئة عن تسيير أول رحلة لطائرة ركاب تعمل بالهيدروجين الأخضر والتي ستختصر زمن الرحلة من أوروبا إلى أستراليا بـ4 ساعات فقط بدلا من ثمانية؛ حيث إنها من طراز الطائرات التي تفوق سرعة الصوت.



كانت هذه الطائرة قد خضعت لتجارب ناجحة استمرت على مدار عامين حتى نهاية عام 2022 وهي من طراز "إيجر".



يشار إلى أن شركة ديستينوس السويسرية، وهي من الشركات الناشئة في مجال النقل الجوى الذي يعمل بالهيدروجين الأخضر، قد تم اختيارها من قبل وزارة العلوم الإسبانية للمشاركة في مبادرة استراتيجية والحصول على التمويل اللازم لإجراء المزيد من الأبحاث وتطوير الطائرات فائقة السرعة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر كوقود بدلا من الوقود الأحفوري.



كانت شركات الأعمال والمؤسسات ومراكز التكنولوجيا الإسبانية قد أسهمت بـ12 مليار يورو في جهود تطوير هذه الطائرة، وأجريت عمليات التطوير بالشراكة بين شركة "ديستينوس" ومصنع المحركات الإسبانية /اي تى بى" ايرو".



وأجريت التجارب على تشغيل هذه الطائرة بالقرب من مدريد حتى يتم اختبار المحركات التي تعمل بالهيدروجين، وهي تجارب تم تمويلها بمنحة من الحكومة الإسبانية.