تدريب 1500 طالب من كليات الزراعة بالمنوفية لسوق العمل

المنوفية - محمود شاكر

انطلقت اليوم فى برحاب كلية الزراعة ب جامعة المنوفية فعاليات مشروع تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل فى مجال الزراعة، لتدريب الطلاب على مواجهة سوق العمل والمنافسة.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقطاع الزراعى وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشاريع الزراعية العملاقة، وتحت رعاية الدكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وتحت إشراف الدكتور أيمن حافظ عيسى عميد كلية الزراعة.

وبحضور الدكتور إبراهيم حسينى درويش وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد صلاح الخولى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة الهام غنيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

يذكر أن هذا المشروع الذى يتم فى كلية الزراعة جامعة المنوفية ينفذ بالتعاون مع كل من جامعة المنوفية ومؤسسة مصر وشركة طنطا موتوزر وممول من الاتحاد الأوربى، ومعتمد البرامج التدريبية من جامعة باليرمو بإيطاليا، لتأهيل الشباب و الخرجين في مجال رفع الكفاءة الفنية و المهارية في مجال الميكنة الزراعية .

وسوف يتم التدريب على عدة حقائب تم تم تطوير عدة مناهجها التدريبية التى اعتمادها من جامعة باليرمو بأيطاليا طبقا لأحدث أنظمة الميكنة و الري الحديث، ويقوم البرنامج علي تدريب الخرجين في قطاع الزراعة لعدد 1500 متدرب، وعدد البرامج التدريبية المتاحة لشباب الخريجين هى " تشغيل وصيانة أنظمة الري، تشغيل الجرارات و الالات، تشغيل الآلات الحصاد، ادارة المزرعة و الصوب الزراعية، صيانة الجرارات والآلات، والتدريب فى الدورة الأولى بها طلاب من جميع كليات الزراعة بالجمعورية مثل جامعة المنوفية وجامعة بنها وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر والإسكندرية وطنطا وجامعة الزقازيق وجامعة اسيوط وجامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادى وجامعة اسوان.