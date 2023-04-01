جامعة المنوفية تشارك فى "معا نلتقى" لشباب هيئة التدريس بمعهد إعداد القادة

شاركت جامعة المنوفية، فى فعاليات البرنامج التدريبي "ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك تحت شعار "معاََ نلتقي"، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

هدف الملتقي إلى رفع الوعى لدى الشباب وخاصة فى ظل التطور السريع فى تكنولوجيا الإتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية فى تشكيل الوعى والحرب التى تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن.

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب، إلى أن البرنامج التدريبي للملتقى قد شمل عدد من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة، ومنها محاضرة بعنوان" تحديات الأمن القومي المصري" وأخرى عن " دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وكذلك ورشة عمل تفاعلية حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة"، ومحاضرة بعنوان "الإعلام ودوره فى محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة" بالإضافة إلى محاضرة بعنوان" وسطية الخطاب الديني وكيفية محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة".

واضاف طارق كمال مدير إدارة اعداد القادة أن الملتقى استضاف اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي كان له دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وقد تحدث عن إتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية .

ضم الوفد المشارك بالملتقى كلاً من الدكتور صلاح محمد صلاح دياب قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة شيماء محسن عطا دكتورة تغذيه كلية التربية النوعية، قسم الاقتصاد المنزلي، الدكتورة اسماء عبدالله فتحى محمد استاذ مساعد فسيولوجيا الحيوان كلية الزراعة، الدكتور محمد طارق حسين خاطر مدرس جراحة الفم والوجة والفكين كلية طب الأسنان.