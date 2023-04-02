اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 08:06 م
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تجنب مسببات جفاف العين.. منها الهواء الجاف

الأحد، 02 أبريل 2023 08:00 م
تجنب مسببات جفاف العين.. منها الهواء الجاف جفاف العين
كتب حسام الشقويرى

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تشمل متلازمة جفاف العين مجموعة من حالات العين التي يمكن أن تسببها عدة عوامل: الهرمونات ، والحساسية ، والأدوية ، والحالات الصحية مثل مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية ، وحتى الطقس. يمكن لمجموعة كبيرة من الأعراض أن تشير إلى جفاف العين ، و يمكن أن يؤثر الاحمرار ، وعدم الراحة الشديدة ، والتمزق المفرط ، وعدم وضوح الرؤية على نوعية حياتك. وفقا لما نشره موقع healthcentral

نصائح لتجنب مسببات جفاف العين

1 - كافح الهواء الجاف
 

استخدم جهاز ترطيب الهواء على مدار العام لمكافحة الهواء الجاف الناتج عن الحرارة وتكييف الهواء ، مما قد يؤدي إلى تهيج العينين.

2 - ابتعد عن الشمس والرياح
 

ارتداء النظارات الشمسية ، ويفضل أن تكون ظلال ملفوفة ، لتكون بمثابة حاجز أمام الشمس والرياح

3 -  الرمش كثيرا

تذكر أن ترمش كثيرًا عندما تحدق في شاشة الكمبيوتر أو الفيديو. حافظ على شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين وخذ فترات راحة منتظمة

4 – كمادات

ضع كمادات ساخنة - منشفة مبللة أو كرات قطنية - على عينيك. يمكنك أيضًا تجربة منظف الجفون بدون وصفة طبية. إذا كان جفاف عينك مرتبطًا بخلل في غدة الميبوميان (MGD) ، فإن تدليك الجفون المغلقة برفق بعد وضع الكمادات قد يساعد في تحسين وظيفة الغدد من خلال المساعدة في إطلاق الميبوم

5 - ابق بعيدا
 

تجنب البيئات المليئة بالدخان والمغبرة والرياح والجافة.

6 - شرب الماء
 

حافظ على رطوبتك بشرب ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

 

 

 

 


العين

جفاف العين

الحساسية



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