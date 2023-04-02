تجديد حبس سائق وإخلاء سبيل 2 فى حادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات ب محكمة بلبيس ، اليوم، تجديد حبس سائق السيارة الربع نقل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل سائقى السيارتين النقل على ذمة التحقيقات، فى واقعة حادث طريق "الزقازيق- بلبيس" أمام قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، والذى أسفر عن مصرع 7 أشخاص و10 مصابين.

وكان فريق من النيابة العامة، قد انتقل أمس لمستشفى بلبيس المركزى، لإجراء المعاينة وسؤال المصابين عن الحادث وكيفية حدوثه، وصرحت بدفن الجثامين السبعة وتسليمهم لذويهم للدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة من الفحص الفني بوحدة المرور لفحص السيارات وتحديد سبب الحادث.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وربع نقل ونقل ثقيل، بطريق " الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 7 وهم كل من " أحمد ص ع" و" أحمد م ع" و" أحمد غ ز" مقيمين عرب صبيح مركز بلبيس و" صلاح ع ح" مقيم كفر اباظة، و" أحمد ال " و" محمد ز" مقيم سندنهور ، و" إبراهيم ا ا" مقيم سندنهور.

فيما أصيب 10 آخرون بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم تحويل 4 حالات إلى قسم الأوعية الدموية بمستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، فيما وصول مدير أمن الشرقية، إلى موقوع الحادث للوقوف على أسبابه وأمر بسرعة إنهاء تصاريح الدفن للموتى، وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائقي السيارات الثلاثة والسيارات، وجاري إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.