تجديد حبس المتهم بقتل شقيق جدته المسن لسرقة 120 ألف جنيه فى الشرقية

فيما اصطحبت قوات الأمن بالشرقية، المتهم بقتل مسن داخل منزله وسرقته بنطاق مدينة بلبيس، لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع تواجد المواطنين، واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وأن المجنى عليه شقيق جدته من والده ويعيش بمفرده ، وكان يتردد عليه لقضاء متطلباته وعلم ببيعه وحدة سكنية بمبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه، فتسلل إليه وقام بسرقته وعندما استشعر به المتهم قام بذبحه ولاذا بالفرار، ونجح ضباط قسم شرطة بلبيس، فى تحديد هويته وضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يوم الخميس الماضى، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " فارس أ م ح" 70 عاما مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس، البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها جثة هامدة داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها بنطاق مدينة فاقوس، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل،وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة و مشنوق بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة،تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، تم القبض على المتهم وتبين أنه عاطل 22 عاما مقيم كفر البلاسى فاقوس.