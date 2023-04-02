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بطلها موظف سابق.. الكسب غير المشروع تضبط قضية بقيمة 30 مليون جنيه

الأحد، 02 أبريل 2023 11:49 ص
بطلها موظف سابق.. الكسب غير المشروع تضبط قضية بقيمة 30 مليون جنيه وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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