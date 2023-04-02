اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يبارك صليب المدبر البطريركى للكلدان فى مصر.. صور

الأحد، 02 أبريل 2023 04:24 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يبارك صليب المدبر البطريركى للكلدان فى مصر.. صور بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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بارك صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صليب الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بدير راهبات قلب يسوع المصريات، بمصر الجديدة.
 
وأهدى البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان في العالم، هذا الصليب المقدس، إلى المدبر البطريركي للكلدان.
 
جدير بالذكر أن الصليب هو تكريم من قبل البطريرك الكلداني، ويمكن أن يمنح بعد السيامة الخورأسقفية، أو لخدمات طويلة في الدعوة الكهنوتية.
 
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