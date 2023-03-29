اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 29 مارس 2023 05:37 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة المجيد المطران سامى فوزى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي في سجن القناطر الخيرية بمناسبة عيد القيامة المجيد إذ تقام هذه الزيارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك فى الصلاة مع المساجين.

 

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: صلى اليوم المطران سامي قداسين لسجن النساء والرجال داخل مجمع سجون القناطر الخيرية بمشاركة عدد من المسجونين الأجانب والمصريين ، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد. 

 

تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا  إذ تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال  تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، حيث بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر. 


الكنيسه الاسقفيه

سجن القناطر

عيد القيامه المجيد



الموضوعات المتعلقة

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:09 م

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المرأة المصرية ذراع النهضة المجتمعية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:10 م

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي

الإثنين، 20 مارس 2023 01:04 م

الكنيسة الأسقفية تحتفل بأحد الشعانين 9 أبريل المقبل

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص

الكنيسة الأسقفية تنظم بازارا بمناسبة فصل الربيع يوم الجمعة المقبل

السبت، 11 مارس 2023 06:45 م

تعرف على لجنة المشورة الأسرية فى الكنيسة الأسقفية

الجمعة، 10 مارس 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة