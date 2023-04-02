انطلاق فعاليات احتفالية مكتبة الإسكندرية بانتصارات أكتوبر.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية ، اليوم انطلاق فعاليات احتفالية "الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان.. من وقائع الوثائق اليهودية"، وذلك بالمسرح الصغير في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "لمحات من انتصارات العاشر من رمضان".

ويتحدث في الاحتفالية كل من اللواء محمد الغباري؛ مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلي مناقشة مفتوحة مع الحضور من كبار المسؤولين والعسكريين والدبلوماسيين والمفكرين والشخصيات العامة، وأعقب الاحتفالية زيارة ميدانية لمتحف السادات لتفقد أبرز المقتنيات الخاصة برجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الغباري حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1968، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية في نوفمبر 1984، والدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في 2010، تدرج اللواء الغباري في عدد من الوظائف القيادية؛ وشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، ومدير إدارة المدرعات، وحصل على عدد من الأوسمة والنياشين أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.