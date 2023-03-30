"مولد أهل الذكر".. حفل للشيخ محمود التهامى بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلًا للإنشاد الدينى للشيخ محمود التهامى، بعنوان: "مولد أهل الذكر"، وذلك الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

والشيخ محمود التهامى تخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية، ودرس الموسيقى بالكونسرفتوار، واحترف بعدها الإنشاد الدينى متأثرًا بوالده المنشد الكبير ياسين التهامى

أنشأ محمود التهامى أول مهرجان للإنشاد الدينى فى مصر، وكذلك مهرجان شباب الإنشاد الأول، وتم اختياره كنقيب للمنشدين والمبتهلين، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم علم التجويد والإنشاد الدينى والابتهالات والتواشيح والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج، وذلك من خلال عمله بالنقابة. كما يعمل التهامى حاليًا على دعم ظهور المواهب الإنشادية فى مصر والوطن العربى.

كما قام أيضًا بغناء ما يقرب من 250 قصيدة، وقد استطاع من خلال دراسته للفنون الموسيقية إدخال مقامات وإيقاعات جديدة للإنشاد الدينى.