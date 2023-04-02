المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته 280 طربة حشيش بالإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29850 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ح.ع.ح" سائق ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة مستخدما في ذلك سيارة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم ، وانتقلت الي مكان تواجده بالطريق العام حال قيادته السيارة محل البلاغ ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش ، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر علي جوال بلاستيكي وفض محتوياته تبين بداخله 279 طربة حشيش ،وبمواجهته بالمضبوطات بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، تبين أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت الطربة بحوزته 96.4جراما وان ال279 طربة وزنت 27.675 كيلو جرام ، والمتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.