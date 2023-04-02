اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته 280 طربة حشيش بالإسكندرية

الأحد، 02 أبريل 2023 10:24 م
المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته 280 طربة حشيش بالإسكندرية المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "ح.ع.ح" سائق، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 29850 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم " ح.ع.ح" سائق ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة مستخدما في ذلك سيارة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم ، وانتقلت الي مكان تواجده بالطريق العام حال قيادته السيارة محل البلاغ ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش ، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر علي جوال بلاستيكي وفض محتوياته تبين بداخله 279 طربة حشيش ،وبمواجهته بالمضبوطات بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، تبين أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت الطربة بحوزته 96.4جراما وان ال279 طربة وزنت 27.675 كيلو جرام ، والمتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية ، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.


أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشارحمدي ابراهيم يحيي

اخبار اليوم



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