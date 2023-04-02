تأجيل محاكمة عامل وسائق سرقا كلبا من طالب فى الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30388 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال سير المجني عليه" س.ت.م" طالب ، وبرفقته حيوانه المستأنس "كلبة " استوقفة المتهمان " م.ع.ع" عامل بمغسلة و " ف.م م" سائق ،وعرضا عليه حيوانا اخر مستانسا كلب لشرائه فوافقهم وطلب رؤيته فاصطحبوه لمكان الواقعة ، حيث قام المتهم الثاني بالتحصل علي الكلب الخاص به بينما قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض موس وتعدي عليه وإصابته لبث الخوف في نفسة مما دفعة للفرار نجاة بنفسه ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، وثبت بالاطلاع علي تقريرين طبين صادرين من المستشفي الجامعي إصابة المجني عليه بجرح قطعي وسحجة بالساعد الأيسر ، وبالاطلاع من تفريغ كاميرات مراقبه محل البلاغ حدوث الواقعة ، والمتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على المادة رقم 3,2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والمادة 2/122 من قانون رقم 12 لسنة 1996 ،قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها بالتاجيل لجلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.