السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بضرب طفل حتى الموت فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم ا.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بضرب الطفل المجنى عليه "ك.ا" 8 سنوات بأداة خشبية حتى الموت بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى صحا وأحمد مأمون ميسر بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على الطفل المجنى عليه بالضرب بأداة خشبية بعد قيامه بتكبيل يديه وقدميه بقطعة قماش لوجود خلافات مع والدة المجنى عليه فقام بضربه على رأسه وتم نقله إلى المستشفى مصاباً حتى لقى مصرعه متأثرا بإصابته ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ع.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهم "م.ب" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ج.ف" بأن أطلقا عليه النار من سلاح ناري بدائرة مركز طما.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام المتهمين بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.