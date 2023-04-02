المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر: بنسرقها من الناس فى المطاعم

كتب كريم صبحى

أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة طالب في منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة من المواطنين في المطاعم والمحلات بعد مراقبتهم وقيام احد المتهمين بالتحدث مع الضحية، بينما يقوم المتهم الثانى بسرقة الهاتف بأسلوب المغافلة، وبيعها لأحد التجار بثمن بخس لعلمله بانه الهواتف من حصيلة سرقة .

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من تعرض (نجلها "طالب" - مقيم بذات العنوان) لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مترجلين وأقروا بتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة.