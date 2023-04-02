العثور على جثة متحللة بجوار الطريق الإقليمي فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة متحللة لشخص بجانب الطريق الاقليمى، طريق مصر إسماعيلية بالقرب من محطة المترو، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل الجثمان الى مستشفى العاشر الجامعى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بالعثور على جثة متحللة، جانب الطريق الاقليمى، طريق مصر إسماعيلية بالقرب من محطة المترو، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان الى مستشفى العاشر الجامعى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق متصل أصيب مواطن بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى اتجاه العاشر من رمضان أمام محطة القطار الكهربائي، وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقله الى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.