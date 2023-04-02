اليوم السابع
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السفير البابوى بمصر يحتفل بعيد القديس يوحنا دى لاسال بالإسكندرية.. صور

الأحد، 02 أبريل 2023 04:27 م
السفير البابوى بمصر يحتفل بعيد القديس يوحنا دى لاسال بالإسكندرية.. صور السفير البابوي بمصر يحتفل بعيد القديس يوحنا دي لاسال بالإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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احتفل رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد القديس يوحنا دي لاسال، وذلك بكنيسته، بكليه سان مارك بالإسكندرية. 
 
شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأبسمعان جميل، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والفرير جورج عبس، مدير مدرسة الفرير، بالظاهر، والفرير فادي صفير، الرئيس الإقليميلمدارس الفرير، بالشرق الأوسط، والفرير جون كلود.
 
وشارك أيضًا الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بغيط العنب، والأب بيشوي عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بسيدي بشر، والأببطرس جوزيف، راعي كاتدرائية سانت كاترين، بالمنشية الصغرى، والأب فيليب الفرنسيسكاني، والسيد وجيه حنا، مدير مدرسة سان مارك، بالإضافة إلىالأخوات الراهبات، وجميع العاملين بمدرستي سان مارك، وسان جبرائيل.
 
وألقى السفير البابوي عظة الاحتفال قائلًا "لا يوجد شئ يحدث صدفة. فالعناية الإلهية هي التي تعمل، فوجودنا في صرح تربوي من الدرجة الأولى وليستعليمي فقط هو عنايه من الله لنا، مؤكدًا أن القديس يوحنا دي لاسال دعانا، لكي نفتش نحو النضج، داخل المجتمع.
 
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