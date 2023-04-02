السجن 3 سنوات لعاطل قتل شقيقه بسبب أكل القطط فى البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن 3 سنوات للمتهم " ع.ر.ع" عاطل، مما أسند إلية والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بضرب افضي الي موت للمجني عليه " ع.ر.ع"، ولكنه لم يقصد من ذلك قتله .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 13408 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور قسم شرطة كفر الدوار ،يفيد ببلاغ قيام المتهم بالتعدي على شقيقة المجني عليه بسلاح أبيض سكين أمام محل سكنهم بدائرة القسم، وتم نقل المجني عليه الي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج ولاكنه توفي عقب ذلك.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، عن أن التحريات توصلت الي صحة الواقعة وأنه علي اثر خلاف نشب بين المتهم " ع.ر.ع" عاطل ،وبين شقيقة المجني عليه " ع.ر.ع"، داخل مسكنهما بدائرة القسم فقام الاول بالتعدي علي شقيقة بسلاح أبيض سكين ،بان كاله ضربة استقرت في جسدة من الجانب الأيمن، مما ادي الي احداث إصابته والتي أودت بحياته بعد تلقيه العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، تبين من تقرير الطب الشرعي، وفحص وتشريح جثمان المجني عليه ،ان إصابته بالذراع الأيمن قطعية غائرة حيوية وإصابته بالجانب الأيمن من الصدر قطعية نافذة ويجوز حصولها من السكين محل الواقعة ،وتبين من تحقيقات النيابة ،انه بسؤال المجني عليه " ع.ر.ع" بمحضر الاستددلات ،قررانه علي اثر مشادة كلامية فيما بينه وبين المتهم بشأن اكل القطط اعتدي عليه الأخير بسلاح أبيض سكين فاحدث إصابته ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهم.