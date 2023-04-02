اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر عملة في السوق السوداء بالقاهرة

الأحد، 02 أبريل 2023 11:54 ص
الداخلية تضبط تاجر عملة في السوق السوداء بالقاهرة النقد الأجنبي- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
 
أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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