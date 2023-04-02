الجيش الأوكراني: روسيا تركز هجماتها في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا

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أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، السبت، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية حاليا للقيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وأشارت الهيئة - في تقرير نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه "على مدار اليوم، شن الروس ضربتين صاروخيتين و25 ضربة جوية و6 هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت، السبت صاروخية على أهداف مدنية في دروزكيفكا، ومنطقة دونيتسك، وبلدات وقرى أخرى في أنحاء أخرى بأوكرانيا، باستخدام الصواريخ الباليستية، محذرا من أن هناك احتمالية مرتفعة لاستمرار الهجمات الروسية في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وأضافت أن "العدو يركز جهوده الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث رصد الجيش الأوكراني على مدار اليوم أكثر من 50 هجوما روسيا، فيما لا تزال المعارك على مناطق المستوطنات من باخموت وافدييفكا ومارينكا هي الأشرس في البلاد".

ولفتت الهيئة إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 8 غارات على مناطق تمركز القوات الروسية، بينما أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية 3 من مناطق تمركز الجنود والمعدات ومخازن الذخيرة.

جدير بالذكر أن بحسب الإحصائيات الرسمية اليومية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، فإنه في الفترة بين 24 فبراير 2022 والأول من أبريل 2023، قُتل 173 ألفا و990 جنديا روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينهم 630 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.