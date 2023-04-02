التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل بزيادة 15% فى اليوم الثانى

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 % وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات حيث اشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد من فروع بنك ناصر الاجتماعى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".