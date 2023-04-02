اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى

الأحد، 02 أبريل 2023 12:59 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوي في الجيزة،  لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة، كما أجرى رجال المباحث، معاينة لمكان الحادث، لإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم 3 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الواحات الصحراوى

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة