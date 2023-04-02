الاستماع لأقوال المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوى

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات الصحراوي في الجيزة، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة، كما أجرى رجال المباحث، معاينة لمكان الحادث، لإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم 3 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.