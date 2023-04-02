استخراج 445 وثيقة أحوال مدنية للحالات الإنسانية وتوصيلها للمنازل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأحوال المدنية ، برئاسة اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10777 بطاقة رقم قومى، و15891 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها، اعتبارا من يوم 1/4/2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم، على أرقام القطاع المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 445 بطاقة رقم قومى و83 مصدراً مميكناً.

كما واصلت إدارة الاعلام بالقطاع باشراف العقيد خالد صالح الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 9 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (361) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي ل181 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.