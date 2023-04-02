اختيار مدراء إدارات تعليمية جدد لإدارات بئر العبد ونخل بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اختيار مدراء إدارات تعليمية جدد لإدارات مركز بئر العبد ومركز نخل نظراً لقرب بلوغ السن القانوني للمعاش لمدرائها القائمين.

وأوضح البيان، انه في إجراء استباقي ، تم اختيار عزازي عزازي حميد مديراً لإدارة نخل التعليمية، وسالم عابد موسى مديراً لإدارة بئرالعبد التعليمية، وأنس أحمد يوسف وكيلاً لإدارة بئر العبد التعليمية.

وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الشكر والتقدير لمديرو عموم الإدارات السابقين وهما:سليمان سالم شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية عن الفترة الكبيرة التى قضاها مابين مديرمدرسة ووكيلاً للإدارة ومديراً للإدارة، وصبرى عبدالغنى محمد مدير إدارة نخل التعليمية والذى قضى فترة كبيرة من العمل بإدارة نخل وكيلاً ومديراً للإدارة التعليمية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، التجهيز لانعقاد امتحانات نهاية العام بعد تحديد موعدها، وتفعيل المراجعات بالمدارس للمناهج والانضباط والحضور.

وعقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم اجتماعاً بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس أمناء وآباء المحافظة ومديري الإدارات النوعية، بديوان عام المديرية لمناقشة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وأعلن أنه تم تحديد مواعيد امتحانات وهى فصول النقل للفصل الدراسي الثاني وتبدأ من يوم السبت 2023/5/6، والشهادة الإعدادية 2023/5/13 حتى 2023/5/18، والدبلومات الفنية 2023/5/27، والثانوية العامة 2023/6/10، وامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2023/7/15.

وتقرر تكثيف المتابعات من كلا من المتابعة والتوجيه المالي والإداري لمتابعة انضباط العاملين، والتفكير فى الأساليب من خارج الصندوق لجذب الطلاب للحضور للمدرسة بتفعيل المحاضرات الخاصة بالمراجعات ، وجذب الطلاب بممارسة الأنشطة وتحفيزهم بالجوائز والهدايا، وعمل المسابقات والمباريات والمبادرات وذلك خلال الفترة الصباحية، واستعداد الإدارات للافتتاحات فى العيد القومي للمحافظة 25 أبريل القادم.