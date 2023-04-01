تعليم شمال سيناء تستعد لامتحانات نهاية العام بعد تحديد موعدها

وعقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم اجتماعاً بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس أمناء وآباء المحافظة ومديري الإدارات النوعية، بديوان عام المديرية لمناقشة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وأعلن أنه تم تحديد مواعيد امتحانات وهى فصول النقل للفصل الدراسي الثاني وتبدأ من يوم السبت 2023/5/6، والشهادة الإعدادية 2023/5/13 حتى 2023/5/18، والدبلومات الفنية 2023/5/27، والثانوية العامة 2023/6/10، وامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2023/7/15.

وتقرر تكثيف المتابعات من كلا من المتابعة والتوجيه المالي والإداري لمتابعة انضباط العاملين، والتفكير فى الأساليب من خارج الصندوق لجذب الطلاب للحضور للمدرسة بتفعيل المحاضرات الخاصة بالمراجعات ، وجذب الطلاب بممارسة الأنشطة وتحفيزهم بالجوائز والهدايا، وعمل المسابقات والمباريات والمبادرات وذلك خلال الفترة الصباحية، واستعداد الإدارات للافتتاحات فى العيد القومي للمحافظة 25 أبريل القادم.

كما شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، احتفالية ختام الانشطة وتكريم الفائزين بمسابقة أجمل فانوس بإدارة العريش التعليمية أقيم بمدرسة احمد عرابي الإبتدائية بحضور منى أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، وتضمنت فقرات رمضان كريم وهى "رمضان في مصر حاجه تانيه"، "هاتوا الفوانيس"، " الصيام مش كده "أداها طلبة مدرسة خديجة بنت خويلد وطلبة مدرسة الشهيد أحمد سلامة، وتكريم الفائزين في مسابقة أجمل فانوس وافتتاح معروضات إنتاج المدرسة.