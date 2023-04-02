إيقاف أعمال بناء مخالفة فى المهد خلال حملة بكرداسة

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة على مدار اليوم جهود رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شن مركز ومدينة كرداسة حملة لإزالة مخالفات البناء، أسفرت عن إزالة سقف مخالف فى المهد والتصدي لأعمال بناء مخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمنطقة العسيلي، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

يذكر أن حي العمرانية رصد من خلال المتابعة الميدانية مخالفة بناء حائط داخل جراج بالعقار الكائن 459 شارع الهرم، وعلى الفور أوقف الحي أعمال البناء وأزال الحائط المخالف واتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية.