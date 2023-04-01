محافظ الجيزة: إنشاء 11 سوقا ومواقف حضارية لمواجهة الإشغالات وتيسير حركة المرور

جاءت تصريحات المحافظ خلال جلسة نموذج محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع وشباب مصر، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة اليوم السبت بمقر ديوان عام محافطة الجيزه في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

وشهدت جلسات المحاكاة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى عرضها طلائع الشباب وتمس الحياة اليومية أبرزها ملفات "النظافة - الإشغالات - الطرق - الإشغالات - الصحة".

وفيما يتعلق بملف النظافة، أكد اللواء أحمد راشد أنه يعد أحد أولويات أجندة عمل المحافظة اليومية، حيث تم التعاقد مع 30 شركة جمع سكني للجمع من الوحدات السكنية والتعاقد مع متعهدين لتوريد 1500 عامل يوميا بجانب عمال هيئة النظافة والتجميل، ويتم رفع 12 الف طن مخلفات قمامة يوميا، كما تم دعم منظومة النظافه بـ61 سيارة ومعدة جديدة وإحلال شامل للدفع بهم بالمناطق الحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تلبيه لمتطلباتهم علي النحو الأمثل.

وأضاف محافظ الجيزة أنه فيما يخص ملف الإشغالات، يتم تكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه التعديات من نهر الطريق، إلى جانب أنه جاري العمل على إنشاء وتطوير 11 سوق حضاري على مستوى المحافظة، فضلا عن المواقف الحضارية الجاري تنفيذها لتنظيم أماكن انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية.

وفيما يخص تطوير كورنيش المريوطية أكد اللواء أحمد راشد، أن الدولة تولي اهتماما بتطوير كافة المجاري المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق نقلة نوعية في الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير الجارية بمسار الترعة، ستسهم في تحويلها إلى ممشى سياحي وتحسين الصورة البصرية والجمالية للقطاع بالكامل.