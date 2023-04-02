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إعلام القاهرة تواصل اليوم تنظيم امتحانات "الميد تيرم"

الأحد، 02 أبريل 2023 10:33 ص
إعلام القاهرة تواصل اليوم تنظيم امتحانات "الميد تيرم" كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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يؤدى طلاب برنامج الإعلام الرقمى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى "اختبارات الميد تيرم" فى مقرر المدخل إلى الصحافة المطبوعة والإلكترونية وذلك وفقا للجدول الزمنى المعدل والذى أعلنته الكلية بإجراء تعديلات على جدول امتحانات الميد تيرم
 
وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع التوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب.
 
وكانت اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعمادة الدكتورة حنان جنيد، الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، حيث أكدت الكلية أنه تم تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.
 
كما اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الموعد الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، حيث من المقرر ان تنطلق الاختبارات أول شهر أبريل المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.
 
 

جامعة القاهرة

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اخبار مصر

التعليم العالى

امتحانات الميد تيرم



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