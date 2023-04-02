إصابة طفل بحروق سطحية فى حريق شقة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بحروق سطحية من الدرجة الأولي بالوجه والفخذين " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وذلك على إثر نشوب حريق بشقة بمنزل جده بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده وتمت عملية التبريد بمكان الحريق.

تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ووجود مصاب، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بشقة دائرة مركز حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعو عمر م ر 70 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة حفيد ملك المنزل الطفل عبد الحكيم ع ع 7 سنة ويقيم بذات الناحية " حروق سطحية من الدرجة الأولي بالوجه والفخذين " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت النيابة التحقيق في الواقعة.